Англія

У клубі розраховують на досвід легендарного для АПЛ виконавця.

Центральний півзахисник Джеймс Мілнер оновив свою угоду з Брайтоном, передає офіційний сайт клубу.

Новий контракт із 39-річним англійцем розраховано до кінця червня 2026-го. Внаслідок проблем зі стегном гравець взяв участь усього в чотирьох матчах у ході сезону-2024/25.

Склад Брайтона Мілнер поповнив у липні 2023 року. Тоді він на правах вільного агента залишив Ліверпуль.

Загалом на рахунку Джеймса 638 матчів в АПЛ, тоді як його колишній одноклубник (Астон Вілла/Манчестер Сіті) і партнер по збірній Англії Гарет Баррі є рекордсменом за цим показником (653).

"Я дуже радий, що Джеймс буде з нами й протягом наступної кампанії. Під час минулої він не зміг допомогти на полі так, як хотів би того, але його досвід є безцінним для складу Брайтона, особливо для молодих гравців. Чудово мати його в нашому колективі, він завжди поруч зі мною та своїми одноклубниками. Із нетерпінням чекаю на продовження співпраці з ним", — цитує офіційний сайт клубу головного тренера Фабіана Гюрцелера.

Раніше повідомлялося, що Брайтон за 35 мільйонів євро придбав 18-річного таланта Олімпіакоса.