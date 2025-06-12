Грек підписав контракт на п'ять років.
Харалампос Костулас, ФК Брайтон
12 червня 2025, 23:33
Нападник Олімпіакоса Харалампос Костулас став гравцем Брайтона, повідомляє прес-служба англійського клубу.
18-річний грек підписав п'ятирічний контракт з новим клубом. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 35 мільйонів євро плюс 2 мільйони в якості бонусів.
Костулас є вихованцем Олімпіакоса. Він провів за команду 35 матчів, забив сім м'ячів і зробив дві гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Інтер націлився на півзахисника Брайтона.