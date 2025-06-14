Англія

Іспанцям не вистачає терпіння.

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про довіру з боку керівництва "містян". Цитує іспанського фахівця DAZN.

"Я завжди був у змозі перевернути те, що йде не так, як треба, але цього року мені це не вдалося. Якби я проводив такий рік, як цей, в Іспанії, то в жовтні, листопаді чи грудні вже не тренував би. Якби це була Барселона чи Реал, то мене б вже звільнили, але тут про це й мови не було.

Потрібно проявляти трохи більше терпіння. Подивіться на Карло Анчелотті: раніше він виграв Лігу чемпіонів і Ла Лігу, а тепер їде тренувати збірну Бразилії", — сказав Гвардіола.

Зазначимо, що Ман Сіті під керівництвом Гвардіоли за підсумками сезону-2024/25 не виграв жодного трофею.