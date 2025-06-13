Англія

Цікава новина з Англії.

Шестиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА гравець Голден Стейт Ворріорз Джиммі Батлер III найближчим часом може стати співвласником одного з клубів АПЛ. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 35-річний баскетболіст є учасником консорціуму, який намагається придбати частку в англійському Крістал Пелес. Зацікавлена сторона планує викупити 43% акцій клубу за 200 млн. доларів.

За підсумками минулого сезону англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес посів 12-е місце в турнірній таблиці та вперше в своїй історії став володарем Кубка Англії, обігравши в фіналі Манчестер Сіті (1:0).

Раніше повідомлялося, що Батагов зацікавив Крістал Пелес.