Бразилець може переїхати до Лондону.
Родріго, getty images
13 червня 2025, 22:24
Вінгер мадридського Реала Родріго Гоес влітку може перейти до лондонського Арсеналу. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, наразі "каноніри" єдині, хто претендує на трансфер 24-річного бразильця. В трансфері гравця збірної Бразилії особисто зацікавлений головний тренер лондонців Мікель Артета, який вбачає в Родріго ключового гравця команди на багато років вперед.
Зазначається, що Реал оцінює свого футболіста у 100 млн. євро.
Чинна трудова угода гравця з "вершковими" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 90 млн. євро.
Цього сезону Родріго відіграв за Реал 51 матч, забив 14 голів та віддав 10 результативних передач.