Англія

Бразилець може переїхати до Лондону.

Вінгер мадридського Реала Родріго Гоес влітку може перейти до лондонського Арсеналу. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, наразі "каноніри" єдині, хто претендує на трансфер 24-річного бразильця. В трансфері гравця збірної Бразилії особисто зацікавлений головний тренер лондонців Мікель Артета, який вбачає в Родріго ключового гравця команди на багато років вперед.

Зазначається, що Реал оцінює свого футболіста у 100 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з "вершковими" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 90 млн. євро.

Цього сезону Родріго відіграв за Реал 51 матч, забив 14 голів та віддав 10 результативних передач.