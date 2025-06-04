Іспанія

Усі перемовини наразі перебувають у замороженому режимі.

Бразильський нападник мадридського Реала Родріго неодноразово під час цього сезону перебував у невдоволеному стані через брак ігрової практики під керівництвом Карло Анчелотті.

І тепер, коли у "бланкос" змінився головний тренер, 24-річний виконавець також немає уявлення щодо свого місця в системі Хабі Алонсо.

Усе це провокує появу чуток на трансферному ринку щодо його можливого переходу до іншого клубу.

Наразі відомо, що Родріго користується попитом у лондонських Арсеналу та Челсі, а також Манчестер Сіті.

Однак перемовини з цими клубами наразі не розпочинались — гравець чекає на початок роботи на чолі з Алонсо, після чого планує поговорити з тренером щодо власного майбутнього.

Цього сезону Родріго провів 50 матчів у всіх турнірах, забивши 13 голів і зробивши 10 асистів. Контракт гравця діє до літа 2028 року.