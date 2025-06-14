Англія

Віднині без префіксу "сер" перед ім’ям не обійтись.

Колишній англійський центральний півзахисник Девід Бекхем завершив свою ігрову частину кар’єри ще в далекому 2013 року, після чого взявся розбудовувати власний бренд.

Зокрема, 50-річний ексфутболіст незабаром має ввійти до складу ради директорів одного з клубів Другої ліги Англії.

Тим часом усі ці роки на найвищому державному рівні Великої Британії, у королівській родині, обговорювалась ідея щодо того, яким чином особливо відзначити спортивні досягнення та суспільну діяльність Бекхема.

І лише за каденції короля Чарльза ІІІ це питання нарешті отримало своє розв’язання.

Напередодні було опубліковано традиційний списку почесних гостей до дня народження короля, у якому знайшов своє місце й колишній зірковий гравець Манчестер Юнайтед, мадридського Реала, італійського Мілана, французького Парі Сен-Жермен та американського ЛА Гелаксі.

Одночасно з тим Бекхем був удостоєний лицарського звання, тож віднині має право додавати статус "сер" до свого імені — сер Девід Бекхем.