Віднині без префіксу "сер" перед ім’ям не обійтись.
Девід Бекхем, Getty Images
14 червня 2025, 09:20
Колишній англійський центральний півзахисник Девід Бекхем завершив свою ігрову частину кар’єри ще в далекому 2013 року, після чого взявся розбудовувати власний бренд.
Зокрема, 50-річний ексфутболіст незабаром має ввійти до складу ради директорів одного з клубів Другої ліги Англії.
Тим часом усі ці роки на найвищому державному рівні Великої Британії, у королівській родині, обговорювалась ідея щодо того, яким чином особливо відзначити спортивні досягнення та суспільну діяльність Бекхема.
І лише за каденції короля Чарльза ІІІ це питання нарешті отримало своє розв’язання.
Напередодні було опубліковано традиційний списку почесних гостей до дня народження короля, у якому знайшов своє місце й колишній зірковий гравець Манчестер Юнайтед, мадридського Реала, італійського Мілана, французького Парі Сен-Жермен та американського ЛА Гелаксі.
Одночасно з тим Бекхем був удостоєний лицарського звання, тож віднині має право додавати статус "сер" до свого імені — сер Девід Бекхем.