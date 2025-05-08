Англія

Легенди МЮ залучили міжнародних партнерів і планують прорив до Чемпіоншипу.

Футбольний клуб Солфорд, що виступає у четвертому дивізіоні англійського футболу — Лізі Два, розпочинає нову еру під керівництвом Девіда Бекхема та Гері Невілла. Обидва легендарні футболісти, вже відомі як співвласники клубу, стали співголовами нової ради директорів після завершення повноцінного викупу разом з новими інвесторами.

Бекхем і Невілл об’єдналися з американським бізнесменом Декланом Келлі, головою Lawn Tennis Association лордом Мервіном Девісом, а також представниками таких компаній, як Qualcomm, DLA Piper, Authentic Brands Group і Dream Sports Group. Новий консорціум вже зібрав 15–20 мільйонів доларів, які будуть вкладені у спортивну, інфраструктурну та комерційну трансформацію Солфорда протягом наступних п’яти років.

У планах — вихід до Чемпіоншипу, однак кінцева мрія — Прем’єр-ліга.

"Ми робимо це не для розваги чи романтики. Ми тут, щоб перемагати. Я завжди мрію масштабно. Це про спадщину, про серйозне ставлення і сталий розвиток", — заявив Бекхем.

Колишні співвласники Нікі Батт, Раян Гіггз, Філ Невілл та Пол Скоулз передали свої частки, але залишаються залученими до клубу на інших ролях. Після виходу з проєкту колишнього мажоритарного акціонера Пітера Ліма, Бекхем і Невілл майже рік шукали правильних інвесторів, і вважають, що тепер мають команду, яка зможе по-справжньому розвивати клуб.

"Ми не просто кидаємо мішок із грошима. Має бути чіткий план, має бути повага до фанів і спільноти", — каже Невілл. Це не про вихід з бізнесу — це про обов’язок, про любов до клубу".

Солфорд уже має історію стрімкого злету — з 2014 по 2019 рік клуб піднявся на чотири дивізіони. Поточний сезон команда фінішувала на восьмому місці — за крок до плей-оф за право зіграти в Чемпіоншипі.