Англія

Гравець чекає на новий контракт від клубу.

Бразильський воротар Аліссон Беккер перейшов до англійського Ліверпуля з італійської Роми за 62,5 млн євро влітку 2018 року й відтоді є невід’ємною складовою колективу "червоних".

Однак контракт 32-річного виконавця завершується вже в 2027 році, і в ситуації, коли клуб уже підписав для нього заміну у вигляді Гіоргі Мамардашвілі з іспанської Валенсії, гравець не впевнений щодо свого майбутнього.

Ситуацією цього літа намагався скористатись турецький Галатасарай та напередодні зробив конкретну пропозицію Ліверпулю щодо трансферу футболіста.

Проте клуби навіть не переходили до перемовин — Аліссон відмовився від такого варіанту й натомість чекає на оновлення угоди з "червоними".

За сезон Беккер провів 35 матчів, пропустив 33 голи та віддав 13 гольових передач.