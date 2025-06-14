"Містянам" така заява не сподобається.
Kyle Walker, getty images
14 червня 2025, 13:20
Правий захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер заявив, що віддав би один з титулів АПЛ заради перемоги в Лізі Європи у футболці Тоттенгема. Його слова наводить The Spurs Web.
"Я б, напевно, відмовився від однієї перемоги в Прем'єр-лізі, щоб виграти Лігу Європи з Тоттенгемом. Віддав би, якщо б міг все змінити, тільки щоб сказати, що я був у складі Тоттегема, який виграв трофей, перший із 2007 року.
Я знаю, що це означає. Я б віддав свій другий титул АПЛ заради цього. Важко віддати один, але заради того, що значив той момент, я б віддав", — сказав Вокер.
Зазначимо, що Кайл Вокер виступав у складі лондонського Тоттенгема з 2009 по 2017 рр. За цей час він загалом відіграв за "шпор" 229 матчів, забив 4 голи та віддав 18 результативних передач.