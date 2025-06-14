Англія

"Містянам" така заява не сподобається.

Правий захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер заявив, що віддав би один з титулів АПЛ заради перемоги в Лізі Європи у футболці Тоттенгема. Його слова наводить The Spurs Web.

"Я б, напевно, відмовився від однієї перемоги в Прем'єр-лізі, щоб виграти Лігу Європи з Тоттенгемом. Віддав би, якщо б міг все змінити, тільки щоб сказати, що я був у складі Тоттегема, який виграв трофей, перший із 2007 року.

Я знаю, що це означає. Я б віддав свій другий титул АПЛ заради цього. Важко віддати один, але заради того, що значив той момент, я б віддав", — сказав Вокер.

Зазначимо, що Кайл Вокер виступав у складі лондонського Тоттенгема з 2009 по 2017 рр. За цей час він загалом відіграв за "шпор" 229 матчів, забив 4 голи та віддав 18 результативних передач.