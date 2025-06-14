Туреччина

Моурінью хоче бачити в команді досвідчених гравців.

Стамбульський Фенербахче зацікавлений у трансфері правого захисника Манчестер Сіті Кайла Вокера. Про це повідомляє журналіст Ягиз Сабунджуоглу.

За інформацією джерела, керівництво віце-чемпіона Туреччини вже веде перемовини з 35-річним англійцем. Якщо Вокер та Фенербахче домовляться між собою, Ман Сіті готовий буде відпустити футболіста безкоштовно.

Зазначається, що досвідчений захисник хоче отримати від "канарок" контракт до літа 2027 року. Чинна трудова угода гравця з "містянами" розрахована до 30 червня 2026 року.

Минулого сезону Кайл Вокер відіграв за Ман Сіті та Мілан (оренда) загалом 34 матчі та отримав 4 жовті картки.

Раніше повідомлялося, що Вокер не потрапив до заявки Манчестер Сіті на Клубний чемпіонат світу.