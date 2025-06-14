Англія

Юнак уже три роки виступає на дорослому рівні.

Норвезький центральний півзахисник Сверре Гальсет Нюпан — наразі це ім’я не є достатньо відомим широкому колу вболівальників, але це лише тимчасове явище.

Оскільки 18-річний виконавець уже встиг розпочати третій сезон у складі "дорослої" команди Русенборга, на нього просто не могли не звернути увагу клуби з більш конкурентних чемпіонатів.

Зокрема, і на найвищому рівні — англійський Манчестер Сіті побачив зацікавленість лондонського Арсенала та бірмінгемської Астон Вілли в цьому футболісті, тож вирішив діяти рішуче вже цього літа.

15 млн євро — чималі кошти за юнака, проте "містяни" впевнені в його майбутньому. Як і агентка Рафаела Пімента, яка представляла інтереси Нюпана в цих перемовинах.

Усі документи щодо трансферу узгоджені, а медогляд заплановано на понеділок, 16 червня.

Сверре в поточному сезоні норвезького футболу забив один гол у 10 матчах, тоді як у минулому році відзначився вісьмома м’ячами та віддав 10 асистів у 33 іграх.