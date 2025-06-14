Англія

Наполі вже вийшов на контакт із гравцем, який хоче регулярної ігрової практики.

Вінгер Федеріко К’єза має намір залишити Ліверпуль цього літа, попри чудові відносини з клубом і керівництвом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, головним мотивом є бажання отримувати стабільну ігрову практику в новому сезоні.

Пріоритетним варіантом для К’єзи залишається повернення до Італії. Найактивнішим претендентом наразі є Наполі — клуб уже встановив контакт із представниками 27-річного гравця, щоб дізнатися про можливі умови трансферу.

Чинний контракт К’єзи з Ліверпулем дійсний до літа 2028 року, однак сторони готові розглянути варіанти, які дозволять футболісту реалізувати своє прагнення грати на постійній основі. У минулому сезоні він провів за "червоних" 466 хвилини у 14 матчах, в яких він забив 2 голи та віддав 2 асисти.