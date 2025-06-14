Англія

Австралієць цікавить Аль-Ахлі після тріумфу "шпор" у Лізі Європи.

Колишній головний тренер лондонського Тоттенгема Анже Постекоглу може продовжити свою кар’єру в Саудівській Аравії.

За інформацією The Telegraph, 59-річного австралійця розглядає Аль-Ахлі як можливого наставника на випадок відходу Маттіаса Яйсле.

Постекоглу був звільнений з табору "шпор" минулого тижня, рівно через два роки після призначення. Хоча він не озвучив подальших планів, очікується, що влітку отримає чимало пропозицій. Саме під його керівництвом Тоттенгем здобув перший трофей за 17 років — перемогу над Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи в Більбао.

Аль-Ахлі, чинний переможець Ліги чемпіонів АФК, може втратити нинішнього тренера Маттіаса Яйсле, який, за чутками, повернеться до Європи. У його команді виступають такі зірки, як Айвен Тоуні, Роберто Фірміно, Ріяд Марез і Едуар Менді.

Постекоглу вже має досвід роботи в Азії — раніше він очолював японський Йокогама Марінос, з яким виграв чемпіонат J1, а згодом здобув титул із Селтіком у Шотландії.