Англія

Баварія може отримати за гравця ще близько 35 млн євро.

Тоттенгем працює над повноцінним трансфером універсального нападника Баварії Матіса Теля, передає видання BILD.

Повідомляється, що лондонці не активуватимуть прописану в контракті мюнхенців із 20-річним французом клаусулу (45 млн євро). Натомість гранд Бундесліги отримає за виконавця близько 35 млн.

Клуб АПЛ орендував Теля в лютому 2025-го за 10 млн. На його рахунку три гола та один асист у 20-ти матчах усіх турнірів.

Разом із Матісом Тоттенгем виграв Лігу Європи. "Шпори" хочуть придбати гравця і, за даними BILD, уже невдовзі перехід може бути здійснено.

Баварія нещодавно попрощалася з правим вінгером Лероєм Сане, який приєднався до Галатасарая, тоді як лондонці звернули увагу на колишнього підопічного свого нового головного тренера Томаса Франка.