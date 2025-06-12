Туреччина

Німецький вінгер підписав трирічний контракт з турецьким грандом, зароблятиме понад 12 мільйонів євро за сезон.

Галатасарай офіційно оголосив про підписання контракту з вінгером Баварії Лероєм Сане.

Відповідно до заяви клубу, Сане приєднається до команди з 1 липня 2025 року. Контракт розрахований на три сезони. Згідно з умовами угоди, гравець отримуватиме дев'ять мільйонів євро чистими як гарантовану зарплату щосезону, а також три мільйони євро у вигляді лояльності бонусу — загалом понад 12 мільйонів євро щорічно.

Сане приєднався до Баварії у 2020 році, повернувшись до Бундесліги після чотирьох сезонів у Манчестер Сіті. За п'ять років у клубі він провів 220 матчів, у яких забив 61 гол та віддав 55 результативних передач.

Минулого сезону Лерой забив 13 голів та віддав шість асистів у 45 матчах.