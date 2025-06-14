Бразилець може повернутися в АПЛ.
Дуглас Луїс, Getty Images
14 червня 2025, 18:26
Півзахисник Ювентуса Дуглас Луїс може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.
За інформацією видання Give Me Sport, інтерес до 27-річного футболіста виявляє Лідс Юнайтед.
Англійський клуб, який повернувся в еліту за підсумками минулого сезону, розглядає можливість підписання гравця в літнє трансферне вікно. Повідомляється, що туринський клуб готовий розлучитися з футболістом за суму близько 35 мільйонів євро.
Луїс виступає за Ювентус з літа 2024 року, коли перейшов з Астон Вілли за 51,5 мільйона євро.
У минулому сезоні він провів 26 матчів у Серії А, проте результативними діями не відзначився.
Раніше повідомлялося, що Наполі відхилив пропозицію Бешикташа щодо Ангісса.