Англія

Бразилець може повернутися в АПЛ.

Півзахисник Ювентуса Дуглас Луїс може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

За інформацією видання Give Me Sport, інтерес до 27-річного футболіста виявляє Лідс Юнайтед.

Англійський клуб, який повернувся в еліту за підсумками минулого сезону, розглядає можливість підписання гравця в літнє трансферне вікно. Повідомляється, що туринський клуб готовий розлучитися з футболістом за суму близько 35 мільйонів євро.

Луїс виступає за Ювентус з літа 2024 року, коли перейшов з Астон Вілли за 51,5 мільйона євро.

У минулому сезоні він провів 26 матчів у Серії А, проте результативними діями не відзначився.

Раніше повідомлялося, що Наполі відхилив пропозицію Бешикташа щодо Ангісса.