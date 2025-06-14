Італія

Камерунець зацікавив один із грандів чемпіонату Туреччини.

Бешикташ запропонував Наполі 12 мільйонів євро за центрального півзахисника Франка Ангісса, передає журналіст Ніколо Скіра.

Неаполітанський клуб відхилив пропозицію стамбульського щодо 29-річного камерунця. Раніше повідомлялося, що на гравця претендує Челсі.

Наполі наприкінці серпня 2021 року орендував Ангісса у Фулгема за 1.3 млн євро. Повноцінний трансфер Франка в липні 2022-го обійшовся неаполітанцям у 16 млн євро.

На рахунку півзахисника 11 голів і 18 асистів у 153-х матчах за клуб із Неаполя в усіх турнірах. Виконавець уже двічі став чемпіоном Італії.

"Партенопейці" нещодавно оголосили про перехід захисника Емполі.