Англія

Англійський клуб намагався підписати Хілу.

Лаціо відхилив трансферну пропозицію від Борнмута щодо захисника Маріо Хіли.

Як повідомляє італійський інсайдер Альфредо Педулла, сума потенційної угоди становила 40 мільйонів євро. Незважаючи на значну пропозицію, керівництво Лаціо не стало розглядати варіант з продажем 24-річного футболіста.

Раніше повідомлялося, що клуб оцінює гравця не менше ніж в 30 мільйонів євро, проте в нинішньому трансферному вікні не має наміру розлучатися з ним зовсім.

Маріо Хіла перейшов в італійський клуб влітку 2022 року з системи мадридського Реала. З тих пір він закріпився в основному складі Лаціо і вважається одним з ключових гравців оборони.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ зайшов у глухий кут у перемовинах щодо Забарного.