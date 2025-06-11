Франція

Питання компенсації наразі не розв’язане.

Український центральний захисник англійського Борнмута Ілля Забарний може цього літа перейти до французького Парі Сен-Жермен — гучна новина останніх тижнів, але власне трансфер наразі перебуває під питанням.

Річ у тім, що "червоно-сині" дійсно зробили офіційну пропозицію "вишням" щодо 22-річного виконавця, проте отримали відмову.

Позиція Борнмута проста — 75 млн євро й гравець може виступати за ПСЖ вже на Клубному чемпіонаті світу, куди делегація на чолі з Луїсом Енріке мала прибути напередодні.

Але парижани запропонували трохи менше 50 млн євро, що жодним чином не відповідає вимогам англійського клубу.

Таким чином усі перемовини поміж клубами наразі перебувають у режимі очікування до початку 16 червня — день відкриття другого літнього трансферного вікна цього року, і французька преса вважає, що ПСЖ жодним чином не намагатиметься їх прискорити.