Питання компенсації наразі не розв’язане.
Ілля Забарний, Getty Images
11 червня 2025, 11:18
Український центральний захисник англійського Борнмута Ілля Забарний може цього літа перейти до французького Парі Сен-Жермен — гучна новина останніх тижнів, але власне трансфер наразі перебуває під питанням.
Річ у тім, що "червоно-сині" дійсно зробили офіційну пропозицію "вишням" щодо 22-річного виконавця, проте отримали відмову.
Позиція Борнмута проста — 75 млн євро й гравець може виступати за ПСЖ вже на Клубному чемпіонаті світу, куди делегація на чолі з Луїсом Енріке мала прибути напередодні.
Але парижани запропонували трохи менше 50 млн євро, що жодним чином не відповідає вимогам англійського клубу.
Таким чином усі перемовини поміж клубами наразі перебувають у режимі очікування до початку 16 червня — день відкриття другого літнього трансферного вікна цього року, і французька преса вважає, що ПСЖ жодним чином не намагатиметься їх прискорити.