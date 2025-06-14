Англія

Гріліш і Фоден привернули увагу Артети.

Гравці Манчестер Сіті Джек Гріліш і Філ Фоден розглядаються серед потенційних новачків лондонського Арсеналу в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє видання talkSPORT. За інформацією джерела, обидва гравці близькі до відходу з Сіті і можуть продовжити кар'єру під керівництвом Мікеля Артети, який раніше працював з ними в якості асистента Пепа Гвардіоли.

Також зазначається, що на Гріліша претендують Тоттенгем і Евертон. Фоден може змінити клуб у пошуках нової мотивації та ігрової практики після неоднозначного сезону.

Раніше повідомлялося, що Вокер отпримав пропозицію від Фенербахче.