Англія

22-річний футболіст може продовжити кар'єру на Олд Траффорд.

МЮ продовжує обговорення трансферу Юго Екітіке.

Раніше повідомлялося, що манкуніанці зв'язалися з Айнтрахтом з приводу 22-річного форварда.

За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, Манчестер Юнайтед продовжує підтримувати зв'язок з німецьким клубом і Екітіке, проте остаточне рішення про майбутнє Юго поки не прийнято. На француза також претендують Ліверпуль і Челсі.

У минулому сезоні Бундесліги Екітіке провів 33 матчі, забив 15 голів і віддав 8 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Гарначо хоче залишитися в АПЛ.