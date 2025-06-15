22-річний футболіст може продовжити кар'єру на Олд Траффорд.
Юго Екітіке, Getty Images
15 червня 2025, 21:55
МЮ продовжує обговорення трансферу Юго Екітіке.
Раніше повідомлялося, що манкуніанці зв'язалися з Айнтрахтом з приводу 22-річного форварда.
За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, Манчестер Юнайтед продовжує підтримувати зв'язок з німецьким клубом і Екітіке, проте остаточне рішення про майбутнє Юго поки не прийнято. На француза також претендують Ліверпуль і Челсі.
У минулому сезоні Бундесліги Екітіке провів 33 матчі, забив 15 голів і віддав 8 гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Гарначо хоче залишитися в АПЛ.