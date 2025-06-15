Продовження кар'єри в чемпіонаті Англії є пріоритетом для аргентинця.
Алехандро Гарначо, Getty Images
15 червня 2025, 17:28
Атакувальний півзахисник/лівий вінгер Алехандро Гарначо має залишити Манчестер Юнайтед цього літа, але не хоче прощатися з АПЛ загалом, передає журналіст Фабріціо Романо.
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Повідомляється, що продовження виступів у чемпіонаті Англії є пріоритетом для 20-річного аргентинця. Його контракт із манкуніанцями розраховано до кінця червня 2028-го.
Попри інтерес Баєра з Еріком тен Гагом на чолі переїзд Гарначо до Бундесліги наразі не виглядає близьким до завершення. Раніше повідомлялося, що Алехандро цікавляться ще чотири клуби, два з яких — саме з АПЛ.
Порталом transfermarkt гравець атакувальної ланки оцінюється в 45 млн євро.
На рахунку аргентинця 26 голів і 22 асисти в 144-х матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.