Англія

Продовження кар'єри в чемпіонаті Англії є пріоритетом для аргентинця.

Атакувальний півзахисник/лівий вінгер Алехандро Гарначо має залишити Манчестер Юнайтед цього літа, але не хоче прощатися з АПЛ загалом, передає журналіст Фабріціо Романо.

Продати Гарначо: логічно, але чи правильно?

Повідомляється, що продовження виступів у чемпіонаті Англії є пріоритетом для 20-річного аргентинця. Його контракт із манкуніанцями розраховано до кінця червня 2028-го.

Попри інтерес Баєра з Еріком тен Гагом на чолі переїзд Гарначо до Бундесліги наразі не виглядає близьким до завершення. Раніше повідомлялося, що Алехандро цікавляться ще чотири клуби, два з яких — саме з АПЛ.

Порталом transfermarkt гравець атакувальної ланки оцінюється в 45 млн євро.

На рахунку аргентинця 26 голів і 22 асисти в 144-х матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах.