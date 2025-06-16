Англія

Німець підпише контракт на п'ять років.

Півзахисник Баєра Флоріан Вірц прибуде до Англії до кінця поточного тижня. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, медичне обстеження Вірца заплановано на п'ятницю, після чого угода має бути закрита. За трансфер футболіста Ліверпуль заплатить фіксовані 117 млн євро плюс 19 млн у вигляді бонусів. Вірц підпише п'ятирічний контракт, підкреслило джерело.

У поточному сезоні 22-річний хавбек зіграв у 45 зустрічах у всіх турнірах, забив 16 голів і записав у свій актив 15 результативних передач. Експерти Transfermarkt оцінюють вартість німця в 140 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко націлився на Робертсона як головну трансферну ціль.