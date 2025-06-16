Англія

Лондонці хочуть придбати чергового молодого гравця.

Лондонський Челсі звернув свою увагу до нападника німецького Штутгарта Ніка Вольтемаде. Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, керівництво "пенсіонерів" вже веде перемовини з представниками 23-річного німця щодо умов особистого контракту. Втім Челсі ще доведеться отримати згоду від Штутграта на здійснення цього трансферу.

Зазначається, що босам лондонського Челсі дуже подобається прогрес форварда за останній рік. Наразі Вольтемаде є найкращим бомбардиром молодіжного чемпіонату Європи U-21. На його рахунку чотири голи у двох матчах. Також він двічі асистував своїм партнерам по команді.

Чинна трудова угода гравця зі "швабами" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Нік Вольтемаде відіграв за Штутгарт 33 матчі, забив 17 голів та віддав 3 результативні передачі. Також він провів два матчі у складі національної збірної Німеччини.