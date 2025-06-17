Нападник не грав сім місяців.
Майкл Антоніо, Getty Images
17 червня 2025, 17:50
Майкл Антоніо зіграв вперше за сім місяців після ДТП. Форвард Вест Гема потрапив в автоаварію 7 грудня, не впоравшись з керуванням Феррарі в передмісті Лондона.
Він переніс операцію у зв'язку з переломом ноги і повинен був пропустити близько року.
Антоніо вийшов на заміну на 85-й хвилині матчу Кубка КОНКАКАФ між Ямайкою і Гватемалою (0:1). 35-річний ямайський форвард не відзначився результативними діями.
Його чинний контракт з Вест Гемом розрахований до 30 червня 2025 року.