Англія

Нападник не грав сім місяців.

Майкл Антоніо зіграв вперше за сім місяців після ДТП. Форвард Вест Гема потрапив в автоаварію 7 грудня, не впоравшись з керуванням Феррарі в передмісті Лондона.

Він переніс операцію у зв'язку з переломом ноги і повинен був пропустити близько року.

Антоніо вийшов на заміну на 85-й хвилині матчу Кубка КОНКАКАФ між Ямайкою і Гватемалою (0:1). 35-річний ямайський форвард не відзначився результативними діями.

Його чинний контракт з Вест Гемом розрахований до 30 червня 2025 року.