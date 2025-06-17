Англія

Дієго Коппола підписав п'ятирічний контракт із клубом АПЛ.

Центральний захисник Дієго Коппола залишить Верону заради Брайтона, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Контракт із 21-річним італійцем розраховано до кінця червня 2030-го. За даними transfermarkt, перехід вихованця "джаллоблу" обійшовся в 11 млн євро.

Коппола дебютував за Верону в грудні 2021 року. На його рахунку чотири гола у 85-ти матчах усіх турнірів.

Зараз Дієго представляє збірну Італії U-21 на Євро-2025. У червні він уперше зіграв за головну національну команду країни.

Нагадаємо, нещодавно Брайтон продовжив контракт із 39-річним півзахисником Джеймсом Мілнером.