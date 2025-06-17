Дієго Коппола підписав п'ятирічний контракт із клубом АПЛ.
Дієго Коппола, brightonandhovealbion.com
17 червня 2025, 17:32
Центральний захисник Дієго Коппола залишить Верону заради Брайтона, передає офіційний сайт клубу АПЛ.
Контракт із 21-річним італійцем розраховано до кінця червня 2030-го. За даними transfermarkt, перехід вихованця "джаллоблу" обійшовся в 11 млн євро.
Коппола дебютував за Верону в грудні 2021 року. На його рахунку чотири гола у 85-ти матчах усіх турнірів.
Зараз Дієго представляє збірну Італії U-21 на Євро-2025. У червні він уперше зіграв за головну національну команду країни.
Нагадаємо, нещодавно Брайтон продовжив контракт із 39-річним півзахисником Джеймсом Мілнером.