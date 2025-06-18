Англія

Захисник хоче ігрової практики на "дорослому" рівні.

Центральний захисник англійського Манчестер Сіті із С’єрра-Леоне Джума Ба має за плечима строкату історію виступів за різні молодіжні команди: від СЛІФА на батьківщині до іспанського Реала Вальядолід.

У структурі "містян" 19-річний виконавець перебував від цьогорічного зимового трансферного вікна, коли перейшов за 6 млн євро, проте для більшості вболівальників не є достатньо відомим.

І це не дивно — гравця одразу віддали до оренди у французький Ланс.

Найближчим часом Ба має повернутись до Англії з 10 матчами Ліги 1 за плечима, однак отримати шанс у команді Хосепа Гвардіоли для нього наразі є малоймовірною можливістю.

Саме тому Сіті дивитись у бік чергової оренди, і цього разу це може бути каталонська Жирона, яка перебуває в складі консорціуму City Group.