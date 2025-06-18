Стартуватимемо в Ліверпулі.
Вірджил ван Дейк, Getty Images
18 червня 2025, 11:24
Організатори англійської Прем’єр-ліги на офіційних ресурсах опублікували календар на прийдешній сезон-2025/26.
Серед цікавого:
Кампанія розпочнеться з матчу на Енфілді поміж Ліверпулем та Борнмутом 15 серпня, о 22:00.
І вже в першому турі на нас очікує гучне протистояння — Манчестер Юнайтед проти лондонського Арсеналу на Олд Траффорд у неділю, 17 серпня, о 18:30.
Евертон дебютує на новому стадіоні в чемпіонаті з матчем проти Брайтона в другому турі.
Дербі Манчестера заплановано та четвертий тур на Етіхаді, а вже в п’ятому "містяни" гратимуть на виїзді проти Арсеналу. Проти Ліверпуля — 8 листопада.
"Каноніри" гратимуть проти "червоних" уже в третьому турі 30 серпня.
Завершиться сезон 24 травня.
1 тур.
П'ятниця 15 серпня
22:00 Ліверпуль — Борнмут
Субота 16 серпня
14:30 Астон Вілла — Ньюкасл Юнайтед
Брайтон енд Гоув Альбіон — Фулгем
Ноттінгем Форест — Брентфорд
Сандерленд — Вест Гем Юнайтед
Тоттенгем Готспур — Бернлі
19:30 Вулвергемптон Вондерерс — Манчестер Сіті
Неділя 17 серпня
16:00 Челсі — Крістал Пелас
18:30 Манчестер Юнайтед — Арсенал
Понеділок 18 серпня
22:00 Лідс Юнайтед — Евертон
Повний розклад матчів доступний на сайті АПЛ.