Англія

Стартуватимемо в Ліверпулі.

Організатори англійської Прем’єр-ліги на офіційних ресурсах опублікували календар на прийдешній сезон-2025/26.

Серед цікавого:

Кампанія розпочнеться з матчу на Енфілді поміж Ліверпулем та Борнмутом 15 серпня, о 22:00.

І вже в першому турі на нас очікує гучне протистояння — Манчестер Юнайтед проти лондонського Арсеналу на Олд Траффорд у неділю, 17 серпня, о 18:30.

Евертон дебютує на новому стадіоні в чемпіонаті з матчем проти Брайтона в другому турі.

Дербі Манчестера заплановано та четвертий тур на Етіхаді, а вже в п’ятому "містяни" гратимуть на виїзді проти Арсеналу. Проти Ліверпуля — 8 листопада.

"Каноніри" гратимуть проти "червоних" уже в третьому турі 30 серпня.

Завершиться сезон 24 травня.

1 тур.

П'ятниця 15 серпня

22:00 Ліверпуль — Борнмут

Субота 16 серпня

14:30 Астон Вілла — Ньюкасл Юнайтед

Брайтон енд Гоув Альбіон — Фулгем

Ноттінгем Форест — Брентфорд

Сандерленд — Вест Гем Юнайтед

Тоттенгем Готспур — Бернлі

19:30 Вулвергемптон Вондерерс — Манчестер Сіті

Неділя 17 серпня

16:00 Челсі — Крістал Пелас

18:30 Манчестер Юнайтед — Арсенал

Понеділок 18 серпня

22:00 Лідс Юнайтед — Евертон

Повний розклад матчів доступний на сайті АПЛ.