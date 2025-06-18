Англія

Бразильський нападник може змінити клуб уже цього літа.

Форвард Брайтона Жуан Педро опинився у сфері інтересів одразу кількох клубів англійської Премʼєр-ліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Челсі включив 23-річного бразильця до свого шортлиста на літнє трансферне вікно й вже провів перші контакти, щоб дізнатися більше про можливі умови переходу.

Жуан Педро високо цінується керівництвом лондонського клубу, яке шукає підсилення атакувальної лінії. Разом з тим, інтерес до футболіста проявив і Ньюкасл, який також контактував із Брайтоном цього тижня.

Раніше повідомлялося, що Брайтон хоче заробити на продажі свого гравця 65-70 млн євро. Контракт Педро з "чайками" спливає влітку 2028 року.