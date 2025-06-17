Англія

Бразильський виконавець знадобився ще одному клубу.

Центральний нападник Брайтона Жуан Педро опинився на трансферному радарі Ньюкасл Юнайтед, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що за 23-річного бразильця його клуб хоче отримати 65-70 млн євро. Брайтон придбав Жуана Педро в липні 2023 року, віддавши Вотфорду 34.2 млн.

Із того часу гравець взяв участь у 70-ти матчах усіх турнірів, відзначившись 30-ма голами й десятьма асистами.

Контракт бразильця з "мартинами" розраховано до кінця червня 2028 року. Раніше інтерес до нього приписували Челсі й Ліверпулю.

Нагадаємо, нещодавно Брайтон посилився захисником Верони.