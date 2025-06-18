Англія

У пробі українця виявлено мельдоній, гравець відсторонений від команди ще з листопада.

Футбольна асоціація Англії офіційно звинуватила вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика в порушенні антидопінгових правил.

Як повідомляє The Telegraph, 24-річного футболіста можуть дискваліфікувати на термін до чотирьох років через позитивний результат тесту на заборонену речовину — мельдоній.

Позитивний результат був зафіксований минулого року у зразку A, після чого Мудрика тимчасово усунули від участі в матчах та тренуваннях. З того моменту він не з’являвся на полі й не тренувався на базі Челсі в Кобемі. Під час фіналу Ліги конференцій українець підтримував команду як глядач, а влітку його ігровий номер 10 перейшов до Коула Палмера.

ФА підтвердила звинувачення, проте від коментарів утрималася, посилаючись на конфіденційність справи:

"Можемо підтвердити, що Михайло Мудрик звинувачений у порушенні антидопінгових правил, що стосуються наявності та/або використання забороненої речовини відповідно до пунктів 3 і 4 регламенту. Через триваючу справу наразі не можемо надати додаткових коментарів", — цитує The Telegraph речника ФА.

Мудрик від початку заперечував свідоме вживання заборонених препаратів. Ще у грудні він опублікував заяву:

"Це стало для мене повною несподіванкою, адже я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. Я співпрацюю зі своєю командою, аби з’ясувати, як це могло трапитися. Я знаю, що не порушував правил, і сподіваюся якнайшвидше повернутися на поле".

Футболіст залучив до справи відому юридичну фірму Morgan Sports Law, яка також працювала над апеляцією Поля Погба. Французькому півзахиснику вдалося скоротити дискваліфікацію з чотирьох років до 18 місяців.