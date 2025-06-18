Англія

Чеський голкіпер проведе сезон-2025/26 в Ередивізі та може дебютувати в Лізі чемпіонів.

Воротар Ліверпуля Вітезслав Ярош підписав нову угоду з англійським клубом та відправився в оренду до Аякса на сезон-2025/26. Про це офіційно повідомила пресслужба Ліверпуля.

23-річний голкіпер із Чехії приєднався до Ліверпуля ще у 2017 році з празької Славії, а в жовтні минулого року дебютував за першу команду, вийшовши на заміну Аліссону у матчі проти Крістал Пелес (1:0). Пізніше він провів повний матч у четвертому раунді Кубка ліги проти Брайтона, а загалом у сезоні 2024/25 28 разів потрапляв до заявки “червоних”.

Оренда в Аякс стане важливим етапом у розвитку Яроша. Він працюватиме під керівництвом нового головного тренера амстердамців Джона Гейтінги, який минулого сезону був асистентом у Ліверпулі. Крім того, Аякс гратиме у груповому етапі Ліги чемпіонів, що відкриває для молодого голкіпера перспективу дебюту в головному єврокубку.

Раніше Ярош уже грав в оренді за Сент-Патрікс Атлетік, Ноттс Каунті, Стокпорт Каунті та Штурм. Найбільше досягнень — з австрійським Штурмом, де у сезоні-2023/24 він здобув чемпіонство та Кубок Австрії.