Рікардо Пепі, Getty Images
19 червня 2025, 00:14
Фулгем розглядає можливість підписання нападника ПСВ Рікардо Пепі цього літа. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.
22-річний американський форвард є одним із пріоритетних варіантів для посилення атакувальної ланки "коттеджерів".
Клуб із Західного Лондона включив Пепі до свого шортлиста на літнє трансферне вікно, однак інтерес до гравця виявляють і кілька інших європейських команд.
За інформацією джерела, до боротьби за молодого футболіста планують приєднатися клуби з Італії та Іспанії.
У минулому сезоні Рікардо Пепі провів 29 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 18 голів та віддав 3 асисти.