Англія

Американець потрапив у шортлист лондонців — конкуренція очікується серйозна/

Фулгем розглядає можливість підписання нападника ПСВ Рікардо Пепі цього літа. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

22-річний американський форвард є одним із пріоритетних варіантів для посилення атакувальної ланки "коттеджерів".

Клуб із Західного Лондона включив Пепі до свого шортлиста на літнє трансферне вікно, однак інтерес до гравця виявляють і кілька інших європейських команд.

За інформацією джерела, до боротьби за молодого футболіста планують приєднатися клуби з Італії та Іспанії.

У минулому сезоні Рікардо Пепі провів 29 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 18 голів та віддав 3 асисти.