Англія

Гравець може залишити клуб за кілька тижнів.

Ганський опорний півзахисник Томас Парті виступає за лондонський Арсенал починаючи від осені 2020 року, коли його придбали з мадридського Атлетіко за 50 млн євро.

Тоді футболіст підписав п’ятирічний контракт із клубом, і з плином часу встиг відіграти 167 матчів, забити дев’ять голів та віддати сім гольових передач у складі "канонірів".

Цього ж сезону клуб раптово згадав, що угода добігає свого завершення вже влітку, і відповідно почав перемовини щодо продовження контракту 32-річного виконавця.

Ще наприкінці травня з’явилась інформація, що сторони досягли домовленості й незабаром має відбутись оголошення про підписання оновленого договору.

Але останні новини свідчать про протилежне — Арсенал та Парті не лише зупинились у процесі перемовин, а й перебувають за крок від того, щоб нівелювати всі попередні здобути на цьому шляху.

Відповідно вже менш ніж за два тижні Парті стане вільним агентом.

У цьому сезоні на рахунку Томаса 52 матчі, чотири голи та три гольові передачі.