Англія

Ньюкасл хоче більше.

Ліверпуль може запропонувати більше 100 млн фунтів за Александера Ісака.

За даними GiveMeSport, мерсисайдці цікавляться форвардом Ньюкасла і готові запропонувати за нього 100 млн фунтів і бонуси. З урахуванням додаткових виплат сума потенційного трансферу може перевищити витрати на Флоріана Вірца з Ліверпуля, який стане найдорожчою покупкою в історії АПЛ у разі виплати всіх бонусів (116 млн фунтів).

На угоду планують спрямувати кошти, отримані від ймовірного продажу Дарвіна Нуньєса.

У Ліверпулі усвідомлюють, що трансфер Ісака буде складним. Ньюкасл може запросити за 25-річного шведа понад 150 мільйонів фунтів.

У сезоні АПЛ, що завершився, Ісак забив 23 голи і віддав 6 результативних передач, ставши другим бомбардиром ліги, поступившись лише Мохамеду Салаху (29 голів).