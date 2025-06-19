Ньюкасл хоче більше.
Александер Ісак, getty images
19 червня 2025, 16:57
Ліверпуль може запропонувати більше 100 млн фунтів за Александера Ісака.
За даними GiveMeSport, мерсисайдці цікавляться форвардом Ньюкасла і готові запропонувати за нього 100 млн фунтів і бонуси. З урахуванням додаткових виплат сума потенційного трансферу може перевищити витрати на Флоріана Вірца з Ліверпуля, який стане найдорожчою покупкою в історії АПЛ у разі виплати всіх бонусів (116 млн фунтів).
На угоду планують спрямувати кошти, отримані від ймовірного продажу Дарвіна Нуньєса.
У Ліверпулі усвідомлюють, що трансфер Ісака буде складним. Ньюкасл може запросити за 25-річного шведа понад 150 мільйонів фунтів.
У сезоні АПЛ, що завершився, Ісак забив 23 голи і віддав 6 результативних передач, ставши другим бомбардиром ліги, поступившись лише Мохамеду Салаху (29 голів).