Англія

Англійський клуб домовився з Баєром про трансфер німецького плеймейкера за понад 136 мільйонів євро.

Ліверпуль досяг домовленості з Баєром щодо трансферу півзахисника Флоріана Вірца. Сума потенційного переходу становить 136,3 мільйона євро, що може стати не лише клубним рекордом, а й рекордним трансфером у британському футболі, якщо всі бонуси будуть активовані.

Згідно з домовленістю, англійський клуб заплатить 117,5 мільйона євро гарантовано, а ще 18,8 мільйона можуть нарахуватись у вигляді бонусів. Очікується, що Вірц підпише п’ятирічний контракт із мерсисайдцями.

Ліверпуль не планував оплачувати повну суму, яку вимагав Баєр — 150 мільйонів євро, однак сторони змогли знайти компроміс завдяки гнучкій структурі платежів. Переговори велися спортивним директором Ліверпуля Річардом Х’юзом та спортивним директором Баєра Сімоном Рольфесом.

22-річного німця також намагався підписати Баварія, але ще в травні стало відомо, що сам футболіст надає перевагу переходу саме до Ліверпуля.

Минулого сезону Вірц зіграв 45 матчів, забив 16 голів і віддав 15 асистів. У попередньому сезоні він був ключовою фігурою у здобутті історичного чемпіонства Баєра, який завершив кампанію без поразок. Тоді він записав до свого активу 18 голів і 20 гольових передач, отримавши звання найкращого гравця Бундесліги.

Це вже другий трансфер між клубами цього літа — раніше Ліверпуль активував клаусулу Джеремі Фрімпонга на суму 35 мільйонів євро.