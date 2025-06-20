Англія

Лівий фулбек Борнмута пройде медогляд наступного тижня.

Ліверпуль завершив перемовини з Борнмутом щодо трансферу лівого захисника Мілоша Керкеза.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, сторони досягли повного узгодження умов угоди, і перехід вважається вже вирішеним питанням.

Угорський футболіст підпише довгостроковий контракт із мерсісайдцями. Медичне обстеження для Керкеза вже готується — його проведуть наступного тижня, якщо не виникне несподіваних труднощів.

Для Ліверпуля це важливе підсилення на позицію лівого захисника, а для самого гравця — великий крок у кар’єрі. Керкез демонстрував яскраву гру в складі Борнмута та збирається стати наступником для Ендрю Робертсона на лівому фланзі оборони Ліверпуля.

Раніше повідомлялося, яким гравцем Борнмут планує замінити Мілоша Керзеза, за якого Ліверпуль орієнтовно заплатить 45-50 млн євро.