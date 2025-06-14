Англія

Склад "вишень" поповнить вихованець Ренна Адрієн Трюффер.

Лівий захисник Ренна Адрієн Трюффер підписав п'ятирічний контракт із Борнмутом, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що "вишням" трансфер 23-річного француза обійдеться в 13.5+3.5 млн євро. Клуб Ліги 1 також отримає 10% коштів від потенційного майбутнього продажу гравця.

Захисник уже пройшов медичний огляд. Як новачка Борнмута його представлять наступного тижня (16-22 червня).

Трюффер є вихованцем Ренна. Із 17-го туру чемпіонату Франції-2024/25 Адрієн виходив на поле з капітанською пов'язкою. На рахунку фулбека дев'ять голів і 23 асисти в 191 матчі за "червоно-чорних" у всіх турнірах.

У вересні 2022 року Трюффер дебютував за збірну Франції, але з тих пір до головної національної команди країни не повертався. У серпні 2024-го він став олімпійським віцечемпіоном.

Нинішній основний лівий захисник "вишень" Мілош Керкез має поповнити склад Ліверпуля.