Англія

Іспанський хавбек наближається до підписання контракту з клубом Мікеля Артети — у центрі він возз'єднає стару зв'язку з Меріно та Едегором часів спільних виступів за Сосьєдад.

Центральний півзахисник збірної Іспанії та Реал Сосьєдад Мартін Субіменді прибув до Лондона для фінального етапу свого переходу до лондонського Арсеналу.

Як повідомляє The Athletic, трансфер 26-річного іспанця до табору "канонірів" знаходиться на стадії завершення — угода коштуватиме Арсеналу трохи більше 60 мільйонів євро, що прописана в клаусулі гравця, оскільки клуби домовилися про реструктуризацію платежів по трансферу на кілька фінансових років.

Арсенал вже давно працював над трансфером Субіменді. Головним ініціатором переходу виступає головний тренер "канонірів" Мікель Артета. Лондонці вели попередні перемовини з Реал Сосьєдад ще минулого літа, коли розглядали трансфер Мікеля Меріно. Про майбутню усну домовленість з Субі та його трансфер влітку вже стало відомо ще взимку.

Раніше Субіменді цікавив мадридський Реал і Ліверпуль, однак гравець залишився в Сан-Себастьяні на ще один сезон — він відповів відмовою на конкретну пропозицію чинних чемпіонів Англії. У кампанії-2024/25 баск провів 48 матчів у всіх турнірах, забивши 2 голи та віддавши 2 результативні передачі.

В Арсеналі Субіменді стане посиленням центру півзахисту на тлі відходу Жоржиньо та невизначеності щодо спливаючого контракту Томаса Парті.