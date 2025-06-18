Німеччина

Ніко Пас залишається серед пріоритетних цілей леверкузенців.

Баєр Леверкузен продовжує вести переговори щодо можливого трансферу аргентинського атакуючого півзахисника Ніко Паса, якого було визнано найкращим молодим гравцем італійської Серії А за підсумками минулого сезону.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport DE, леверкузенці залишаються у постійному контакті з представниками 20-річного гравця, розглядаючи його як потенційну заміну для Флоріана Вірца, який знаходиться за крок від переходу в Ліверпуль.

Нагадаємо, Реал Мадрид, звідки Пас перейшов до Комо, зберігає за собою опцію викупу гравця за 8 мільйонів євро, яку може активувати вже цього літа. Водночас Комо хотів би зберегти Ніко у своєму складі й надалі.

Ніко Пас забив шість голів та віддав дев’ять гольових передач за 35 матчів минулого сезону.