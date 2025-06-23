Англія

У охочих буде можливість придбати гравця вже незабаром.

Італійський нападник Мойзе Кін улітку минулого року завершив свій перехід до Фіорентини з туринського Ювентуса за 13 млн євро, після чого провів надзвичайно успішний особисто для себе сезон.

25 голів та три гольові передачі за 44 матчі — із такими показниками останньої кампанії 25-річний виконавець заходить на літній трансферний ринок, де знову може змінити клубну реєстрацію.

Фіорентина готова до такого сценарію й передбачила це в домовленості з Кіном — виключно в проміжку з 1 по 15 липня для всіх охочих клубів буде діяти спеціальна ціна у 52 млн євро, тоді як після цієї будь-які перемовини щодо трансферу не матимуть жодних перспектив.

Місцеві ЗМІ повідомляють про підвищений попит на гравця, а серед потенційних претендентів називають англійський Манчестер Юнайтед, який звернувся до Фіо за деталями можливої угоди.