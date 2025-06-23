Англія

Англійський хавбек налаштований залишитися та провести повноцінний сезон під керівництвом Рубена Аморіма.

Атакуючий півзахисник Мейсон Маунт не розглядає можливість відходу з Манчестер Юнайтед цього літа.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 26-річний англійський півзахисник повністю зосереджений на підготовці до нового сезону.

Маунт, який приєднався до “червоних дияволів” у 2023 році, планує максимально продуктивно пройти передсезонну підготовку та продовжити роботу вже під керівництвом нового головного тренера Рубена Аморіма.

Очікується, що колись провідний гравець Челсі отримає новий шанс проявити себе після систематичних травм та нестабільної форми минулого сезону. В МЮ сподіваються, що з новим тренерським штабом Маунт зможе нарешті почати виправдовувати свій трансфер та "сімку" на спині..