Англія

26-річний футболіст може продовжити кар'єру в іншій лондонській команді.

Нападник Крістал Пелас Еберечі Езе знаходиться в шорт-листі Тоттенгема.

Як стверджує інсайдер Флоріан Плеттенберг, "шпори" вже зібрали всю необхідну інформацію про 26-річного Езе, але при цьому він залишається лише одним з декількох гравців, яких клуб розглядає в якості підсилення.

На даному етапі Тоттенгем не планує активувати пункт про відступні, але при цьому продовжує стежити за Езе.

У сезоні-2024/25 півзахисник зіграв у 43 зустрічах у всіх турнірах, 14 разів вразив ворота суперників і зробив 11 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Баварія не планує підписання Езе, незважаючи на провал із трансфером Вірца.