Німеччина

Після невдачі з підписанням Вірца мюнхенці зосередилися на інших позиціях.

Попри чутки, які з’явилися у ЗМІ, Баварія наразі не розглядає кандидатуру лідера Крістал Пелес Еберечі Езе як потенційне підсилення. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг із Sky Sport Deutschland.

26-річний атакувальний півзахисник провів відмінний сезон в англійській Прем’єр-лізі, однак мюнхенський клуб більше не шукає нового "десятого номера" після зриву трансферу Флоріана Вірца з леверкузенського Баєра.

Однією з причин є підготовка нового рекордного контракту для Джамала Мусіали, якому довірено ключову роль у центрі атаки.

Натомість спортивний директор Баварії Макс Еберль переключив увагу на інші позиції. Головний пріоритет на літо — підписання висококласного лівого вінгера.