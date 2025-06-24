"Червоні" попрощалися з центрбеком Натаніелем Філліпсом.
Натаніель Філліпс, Getty Images
24 червня 2025, 19:55
Центральний захисник Натаніель Філліпс залишив Ліверпуль заради Вест Бромвіч Альбіон, передає офіційний сайт "дроздів".
Контракт із 28-річним англійцем розраховано до кінця червня 2028-го. За даними transfermarkt, сума трансферу склала 3.5 млн євро.
Сезон-2024/25 Філліпс провів у Дербі Каунті. На його рахунку гол і три асисти в 33-х матчах усіх турнірів.
До Ліверпуля він безкоштовно перебрався з рідного для нього Болтона в серпні 2016 року. Із того моменту Натаніель узяв участь у 29-ти матчах "червоних", відзначившись одним голом і одним асистом.
Окрім Дербі Каунті, захисника мерсисайдців раніше орендували Кардіфф Сіті, Селтік, Борнмут (за 2.1 млн євро) і Штутгарт (двічі).
Раніше повідомлялося, що інший оборонець Ліверпуля має поповнити склад леверкузенського Баєра.