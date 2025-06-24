Англія

"Червоні" попрощалися з центрбеком Натаніелем Філліпсом.

Центральний захисник Натаніель Філліпс залишив Ліверпуль заради Вест Бромвіч Альбіон, передає офіційний сайт "дроздів".

Контракт із 28-річним англійцем розраховано до кінця червня 2028-го. За даними transfermarkt, сума трансферу склала 3.5 млн євро.

Сезон-2024/25 Філліпс провів у Дербі Каунті. На його рахунку гол і три асисти в 33-х матчах усіх турнірів.

До Ліверпуля він безкоштовно перебрався з рідного для нього Болтона в серпні 2016 року. Із того моменту Натаніель узяв участь у 29-ти матчах "червоних", відзначившись одним голом і одним асистом.

Окрім Дербі Каунті, захисника мерсисайдців раніше орендували Кардіфф Сіті, Селтік, Борнмут (за 2.1 млн євро) і Штутгарт (двічі).

Раніше повідомлялося, що інший оборонець Ліверпуля має поповнити склад леверкузенського Баєра.