Напрацьованою доріжкою.
Джарелл Кванса, getty images
23 червня 2025, 21:51
Центральний захисник англійського Ліверпуля Джарелл Кванса найближчим часом стане гравцем леверкузенського Баєра. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "фармацевти" заплатять "червоним" 30 млн. євро за 22-річного англійця + 5 млн. євро в якості бонусів. Особистий контракт футболіста з новим клубом буде розрахований до літа 2030 року.
Зазначається, що у Ліверпуля буде право зворотного викупу захисника.
У сезоні-2024/25 Джарелл Кванса відіграв за мерсісайдську команду 25 матчів без результативних дій.
Нагадаємо, що цього літа, Ліверпуль підписав двох гравців з Баєра — Жеремі Фрімпонга та Флоріана Вірца.