Англія

Напрацьованою доріжкою.

Центральний захисник англійського Ліверпуля Джарелл Кванса найближчим часом стане гравцем леверкузенського Баєра. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "фармацевти" заплатять "червоним" 30 млн. євро за 22-річного англійця + 5 млн. євро в якості бонусів. Особистий контракт футболіста з новим клубом буде розрахований до літа 2030 року.

Зазначається, що у Ліверпуля буде право зворотного викупу захисника.

У сезоні-2024/25 Джарелл Кванса відіграв за мерсісайдську команду 25 матчів без результативних дій.

Нагадаємо, що цього літа, Ліверпуль підписав двох гравців з Баєра — Жеремі Фрімпонга та Флоріана Вірца.