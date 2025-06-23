Центральний захисник англійського Ліверпуля Джарелл Кванса найближчим часом стане гравцем леверкузенського Баєра. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "фармацевти" заплатять "червоним" 30 млн. євро за 22-річного англійця + 5 млн. євро в якості бонусів. Особистий контракт футболіста з новим клубом буде розрахований до літа 2030 року.

Зазначається, що у Ліверпуля буде право зворотного викупу захисника.

У сезоні-2024/25 Джарелл Кванса відіграв за мерсісайдську команду 25 матчів без результативних дій.

Нагадаємо, що цього літа, Ліверпуль підписав двох гравців з Баєра — Жеремі Фрімпонга та Флоріана Вірца.