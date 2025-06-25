Англія

Англієць повісив бутси на цвях у віці 37 років.

Колишній півзахисник Ліверпуля та інших англійських клубів Адам Лаллана вирішив завершити кар'єру у віці 37 років.

Останнім клубом 37-річного англійця став Саутгемптон, за який він минулого сезону провів 18 матчів та віддав два асисти.

Також Адам виступав за Ліверпуль, Брайтон та Борнмут. На його рахунку 569 матчів, 86 голів та 73 гольові передачі.

Крім цього, Лаллана провів 34 матчі у складі збірної Англії, в яких забив три голи та віддав п'ять асистів.

Разом з Ліверпулем Лаллана став переможцем Ліги чемпіонів і Клубного чемпіонату світу, чемпіоном АПЛ та володарем Суперкубку УЄФА.