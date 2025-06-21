Італія

Удалось випередити одного із суперників за Серією A.

Англійський Саутгемптон за підсумками сезону посів останню сходинку в Прем’єр-лізі, а отже наступну кампанію розпочне в Чемпіоншипі.

Відповідно й витрати на утримання команди для "святих" мають скоротитись дуже суттєво, а отже без розпродажу футболістів просто неможливо обійтись під час поточної трансферної кампанії.

Одним із кандидатів "на вихід" є ганський нападник Камалдін Сулемана, який у минулому сезоні продемонстрував доволі скромні показники — два голи та три гольові передачі за 30 матчів (1585 хвилин).

23-річним виконавцем ще за ходом сезону цікавився генуезький Дженоа, проте зараз є й більш приваблива пропозицій від іншого представника Серії A — бергамаської Аталанти.

16 млн євро + 2 млн євро бонусів та контракт до 2029 року з можливістю продовження ще на один сезон — це запропонували "бергамаски", і все йде до того, що Саутгемптон найближчим часом погодиться на подібні умови.

Свого часу Сулеману підписали за 25 млн євро з французького Ренна взимку 2023 року.