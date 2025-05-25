Контракт розрахований до літа 2028 року.
Вілл Стілл, ФК Саутгемптон
25 травня 2025, 19:48
Саутгемптон на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким стане Вілл Стілл.
Угода з 32-річним бельгійцем розрахована до літа 2028 року. Він очолить команду цього літа.
Останнім місцем роботи Стілла був Ланс, з яким він посів восьме місце у турнірній таблиці Ліги 1. Також він працював із Реймсом.
Нагадаємо, за підсумками нинішнього сезону Саутгемптон вилетів з АПЛ і наступного сезону виступатиме у Чемпіоншипі.